Bulinggit na matinik! Caloy Yulo kinana 2nd gold sa SEAG

INANGKIN ni 2020+1 Tokyo Olympian Carlos Edriel “Caloy” Yulo ang ikalawa nitong gintong medalya sa parallel bars, habang nabitawan nito ang titulo sa still rings para sa pilak upang maging unang Pilipinong atleta na sumungkit ng apat na medalya sa ginaganap na 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia.

Itinala ng 23-anyos mula Leveriza, Manila na si Yulo ang kabuuang 14.85 puntos sa isa sa tatlo nitong paboritong events upang angkinin ang pinakauna nitong gintong medalya sa parallel bars.

Huli itong nakapilak sa aparato noong 2022 sa Hanoi.

Gayunman, nabitiwan ni Yulo ang korona sa still rings matapos maungusan ng dalawang puntos lamang sa itinala nitong 14.00 iskor. Naagaw ni Van Khanh ng Vietnam ang ginto sa naitala nitong 14.2 puntos.

Nilimitahan lamang sa apat na event mula sa pwedeng salihan na kabuuang pito, nakakolekta si Yulo ng dalawang ginto mula sa individual all-around at parallel bars, habang pilak sa men’s team at still rings.

Mas pinili ni Yulo na sumabak sa parallel bars at still rings bilang paghahanda sa inaasam na World Championships na hagdan namam nito para sa inaaam na pagbabalik sa Olympics na gaganapin sa Paris, France sa 2024.

Ang apat na medalya ay naglagay kay Yulo bilang may pinakamaraming napanalunan sa delegasyon ng Pilipinas kasunod si Kim Mangrobang ng triathlon na may napanalunan na isang ginto at isang pilak.

Mayroon na si Yulo na panglakahatang napanalunan na siyam na ginto at siyam din na pilak sa SEA Games simula sumali noong 2019. (Lito Oredo)