Anong meron sa Marikina?

Mapapasana ol ka talaga kapag nakita mo ang ganda at malinis na lugar ng Marikina. Siyempre sa tulong at pagsisikap ito ng kanilang lokal na gobyerno at disiplinadong mga mamamayan.

Nakakabilib talaga pagdating sa disiplina ng lungsod na madalas hiranging “The Cleanest and Greenest City” hindi lang sa Metro Manila kundi sa buong bansa. Sila ang unang LGU na nakakuha ng Hall of Fame sa nasabing category.

Malaking parte ng buhay kabataan ko ang Marikina dahil dito ako nag-aral ng high school, sa Marikina Institute of Science and Technology (MIST) ngayon ay Marikina Polytechnic College.

Alam nyo ba na malaking bahagi ng Marikina City ay latian dati na ang ibig sabihin ay matubig at bukirin. Dahil sa industriyalisayon at mabilis na paglaki ng populasyon, ang dating matubig na lugar ay pinagtayuan ng mga pabrika, gusali at mga bahay na dahil sa may kababaan ang lugar kaya madalas ang pagbaha kapag panahon ng tag-ulan.

May dating air strip din dito kaya tinawag na Bgy. Paliparan ang isang lugar dito. Maraming masasarap na kainan at pagkain bukod sa mga historical sites, sapatos na world class, ilog na patok na pasyalan at kung anu-ano pa. Malaking tulong ang Inside Marikina Facebook page bilang reference dahil sa mga updated infos tungkol sa lungsod.

Kapitan Moy Residence

Isa sa cultural gems ng Marikina! Taong 1887 nang unang makilala ang Marikina sa larangan ng shoe industry sa tulong Don Laureano ‘Kapitan Moy’ Guevarra na nag-eksperimento sa paggawa ng sapatos nang masira ang sole ng imported na sapatos nito. Simula noon kinilala na itong shoe capital dahil sa matibay at world class na Marikina shoes. Matatagpuan ito sa JP rizal St. Bgy. Sta. Elena, Marikina City.

Marikina River Park

Malinis at walang masangsang na amoy kaya paboritong kong pasyalan. Pwedeng mag- walking, exercise, tumatakbo o mag-bike sa tabing ilog na tunay na Instagrammable na lugar.

Marikina Public Market

Bongga ang palengke dahil pwede kang naka-OOTD dito at hindi mapuputikan ang sapatos mo.

Favorite namin ang Cynthia’s na tindahan ng mga branded overruns. Kung matiyaga kang maghalungkat ay nakakakita ka ng best buys sa murang halaga.

Mama Chit’s coffee house

Isa sa masarap na hamburger sa Marikina ay matitikman sa Mama Chit’s Coffee House!

May malambot na buns at laging bagong luto ang burger patty. Malasa ito, malaki at sulit sa 130 pesos. Patok ang large collection nila ng Coke memorabilia at iba pang antique items. Location: 278 J.P Rizal St., San Roque, Marikina (across Marikina Shoe Museum)

BFCT Bagsakan

Bagong bukas lang ang BFCT Bagsakan na Balintawak market ang peg dahil maraming murang bilihing gulay at prutas gaya ng strawberries (P80/kl), avocado (P80/kl), guyabano, mangga, saging at marami pa. Meron din halaman at locally made products. Ang tinda ay galing mismo sa malalayong probinsya ng Pilipinas kaya super fresh. 24/7 ang operasyon at walang tigil ang pagdating ng mga paninda. May malawak na parking area kaya di hassle mamili.

Location: Tapat ng SM Marikina.

The Book Museum

Alam nyo ba na makikita sa Marikina ang isa sa pinakamalaking clam pearl sa bansa!

Naka-display ito sa Book Museum cum Ethnology Center sa Marikina Heights. Bukod sa mga limited edition books, maraming travel artifacts na koleksyon ng may-ari na si Atty. Dominador Buhain na president ng Rex Group of Companies at kilalang traveller.

Eugene Torre Chess Museum

Bukas na sa publiko ang Chess Museum na tahanan ng mga chess menorabilia ni Chess Grand Master Eugene Torre gaya ng hand painted chess sets mula Peru na halaw sa historical battle ng mga Incas at Spanish conquerors. May Coca-Cola collector’s edition chess set, Super Mario Bros. collector’s edition Chess set at marampa. Naka- display din ang mga picture, newspaper clippings, awards sa kanyang mga panalo. Nasa loob ito ng Pan de Amerikana sa Gen. M. Ordoñez St., Brgy Concepcion Dos, Marikina. Entrance is free.

Markina Sports Center

Puspusan na ang paghahanda ngayon ng Marikina para sa gaganaping Palarong Pambansa sa July 29-Aug 5, 2023. Ang Marikina ang napili bilang host sa unang pagkakataon matapos ang pandemya kaya excited na ang marami sa malaking event na ito.

Paalala lang sa mga motorista na mahigpit na ipinagbabawal ang illegal parking. Bawal din ang pagharang sa mga pedestrian lanes/crossing. Palagi po tayo sumunod sa batas trapiko para sa masayang paglalakbay! Kayang libutin ang 16 barangay ng lungsod ng isang araw sakay ng jeep o bike lalo na’t bike friendly ang mga kalsada sa Marikina!