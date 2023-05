4 coast guard graduate sabay-sabay nag-propose sa dyowa

Bumaha ng heart reaction sa social media ang ginawang surprise proposal ng mga coast guard graduate na ito sa kani-kanilang girlfriend.

Ipinost ito ng Philippine Coast Guard sa kanilang official Facebook account kalakip ang caption na, “Will you be my anchor? Pagkatapos ng pagsasanay para maging Coast Guardian, paghahanda naman para maging haligu ng tahanan, ang isasagawa ng apat na miyembro ng Coast Guard Non-Officer’s Course (CGNOC) Class 93-2022!”

Ginanap ito noong ika-3 ng Mayo sa graduation ceremony ng (PCG) RTC-Aurora.

Tila nagulantang ang lahat nang sabay-sabay na lumuhod ang apat na lalaki upang hingin ang kamay ng kanilang mga partner upang sila’y mapangasawa na pare-pareho ring nakatanggap ng matamis na oo!

Bakas ang nangingilid na luha sa mata ng mga soon-to-be bride na tila hindi talaga inexpect ang proposal na ito. Maging ang mga kapwa nila coast guard at ibang tao sa graduation ay abot tenga rin ang ngiti at kilig.

Ang apat na lalaki sa mga picture ay kinilala na sila CCGNO Marquezes, CCGNO Opeña, CCGNO Nacional, at CCGNO Lumbres.

Bukod dito, nagpahatid din ng pagbati ang mga netizen sa mga couple na ito.

Ilan sa mga komento:

Para kay Terry dela Cruz, “Congrats mabuhay kayong lahat PCG, God bless you all.”

“Lord kita mo yan gusto ko din ng ganyan,” biro ni Rocelyn Dela Torre Amo.

“Aattend akong graduation next week sa Cgy. baka may maligaw na hindi ko kilala HAHAHAHAHAHA eme. Congratulations po,” ani Nicka Nicanor. (Moises Caleon)