3K pasaway na pulis namumurong masibak

Mahigpit na binabantayan ng liderato ng Philippine National Police (PNP) ang nasa 3,000 nilang mga tauhan na sangkot sa iba’t-ibang katiwalian.

Sa ambush interview sa Camp Crame matapos ang donning of ranks ng mga bagong promote na opisyal ng pulisya, sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. na nagsasagawa na sila ng case build up sa tinatayang 3,000 mga pulis na may marka ang mga rekord.

“Yes we have been monitoring these people, yung mga scalawags na yan and my instruction is after hearing those adjudications ay talagang trabahuhin ng mga intel operatives to make sure that hindi na sila gagawa ng kalokohan,” pahayag ni Acorda.

May ‘derogatory record’ aniya ang mga binabantayang pulis dahil sa pagkakasangkot sa mga kasong pangingikil, ilegal na droga at iba pa.

‘Lahat po na yan, kasama yan, may extortion, involvement sa illegal drugs, mga pangongotong and bangketa,’ dagdag ni Acorda.

Giit ni Acorda, seryoso sila sa paglilinis ng kanilang hanay para mapaganda ang imahe ng PNP.

Dahil dito, nananawagan si Acorda sa publiko na huwag matakot magsumbong kung may alam silang mga pulis na gumagawa ng mga kalokohan.

“Let us be brave enough and kung puwede talagang lumantad tayo kung anong ginagawang kalokohan ng ating mga pulis para lalong tumino ang aming hanay,’ ani Acorda.

Samantala, sinabi ni Acorda na pinag-aaralan nila ang pagbuwag sa mga Special Operations Unit (SOU) ng PNP-Drug Enforcement Group.

Ito’y matapos masangkot ang SOU ng Metro Manila at CALABARZON sa 990 kilo ng shabu na narekober sa raid sa Maynila noong Oktubre ng nakaraang taon.(Edwin Balasa)