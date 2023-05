Zia mana kina Marian, Dingdong sa galing magsayaw

Nag-stand-out si Zia Dantes, ang panganay na anak nina Dingdong Dantes at Marian Rivera sa dance performance nito sa school.

Talagang siya ang sentro ng usapan ng lahat at sabi nga ay little Marian Rivera ang dating ni Zia sa dance floor.

Napakaraming naaliw sa pinost ni Marian na photos at video ng anak sa kanyang Instagram at Facebook accounts

Sabi ni Marian na very proud Mama, “Ate Z’ OOTD for her school program. Another proud stage moment for me! Congratulations Zia and the rainbow girls.”

Si Dingdong Dantes naman ay napa-comment ng, “Abztract! Haha!” Meaning, naalala ng tatay ni Zia ang pagiging miyembro noon ng Abztract dance group.

Iisa halos ang comment ng celebrities kay Zia bilang isang dancer, “Mana sa inyong dalawa. Magaling sumayaw at gumiling.”

May ibang napa-comment naman na may palakpak emojis tulad nina Aga Muhlach, KC Concepcion, Mariel Padilla, Vhong Navarro, Camille Prats, Chynna Ortaleza, at iba pa.

Bongga!