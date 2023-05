Walang kaartehan… Pia walang glam team sa kasal

Nasagot na ni Jeremy Jauncey ang tanong ng madla tungkol sa mga sumaksi sa kasal nila ni Pia Wurtzbach noong March 24 at kamakailan lang nila ibinahagi sa kani-kanilang Instagram.

Sa kanyang post, ipinakita ni Jeremy ang naganap na seremonya kung saan bukod sa kanila ni Pia ay tatlo lang ang kasama nila sa kanilang wedding.

Dalawang lalake sa magkabilang side nina Pia at Jeremy at isang babaeng nagkasal sa kanila.

Simpleng dekorasyon ang masisilip sa okasyon na nilagyan lang ng mga bulaklak ang arko at flower torch sa nilakaran ni Pia na white sand.

Deskripsyon ni Jeremy sa okasyon, “Just the two of us @piawurtzbach.”

Tanging ang photographer lamang na si Nelwin U ang naroon para kumuha ng mga larawan.

Pero ikinuwento ni Pat Dy sa kanyang post kung paano nangyari na ang ganitong kasalan ng dalawang famous personality sa buong mundo. Sinimulan muna niya ang pagkukuwento sa pagkabaliw sa ginawa ng dalawa, na hindi niya akalain na mangyayari, lalo’t halos lahat ng celebrity weddings ay extravagant sa dami ng attendees at bonggang preparasyon.

“These 2 did the impossible by coordinating themselves. They just wanted to get married. Pia glammed herself up like the old days when she won Ms. Universe. Her gown was made by her friend Bessie Besana and it was so beautiful! They wanted to look at each other dead in the eye and say their vows in a place very dear to them and truly enjoy the moment while gazing at the sunset. It was the most intimate ceremony. Simple with the greatest impact on love between 2 people…”

Hindi na kami magtataka kung magiging trend ang ganitong ‘just the two of us’ wedding lalo’t mas practical at mas enjoyable sa mga groom and bride.