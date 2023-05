Tres ni James Harden iniligtas Sixers sa Game 4 kontra Celtics

NAGPAKITA si James Harden sa Game 4 para isalba ang 76ers Linggo ng gabi sa Philadelphia.

Ibinaon ni ‘Good Game’ James ang floater 16 seconds na lang sa regulation para itabla ang laro, bago pinakawalan ang go-ahead three, 18 ticks sa overtime at naligtasan ng Sixers ang Boston Celtics 116-115.

Ibinuhol ng Philly ang East semis sa 2-2, balik sa Boston ang Game 5 sa Miyerkoles (araw sa Manila).

“I just want to win,” bulalas ni Harden, tumapos ng 42 points, 8 rebounds, 9 assists, 4 steals, 1 block kontra 1 turnover. “Today was do-or-die for us.”

Umayuda ng 34 points, 13 rebounds si MVP Joel Embiid.

Sa pangunguna nina Marcus Smart at Jayson Tatum, nag-rally ang Celtics mula 15-point down sa third quarter hanggang magtabla sa 107 sa pagtatapos ng regulation.

Pagkatapos ng tres ni Harden sa OT, naunahan ng buzzer ang winner sana ni Smart.

Tumapos si Tatum ng 24 points, 18 rebounds, sinegundahan ng 23 ni Jaylen Brown. May 21 markers si Smart at 19 kay reserve Malcolm Brogdon na naka-limang tres. (Vladi Eduarte)