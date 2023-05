Shabu, Ecstasy sapaw sa amats ng cocktail drug – PDEA

Binabantayan ng Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sa Central Visayas (PDEA-7) ang bagong uri ng ilegal na droga na tatlong beses na mas malakas kaysa shabu at ecstasy na ibinibenta kadalasan sa mga high-end bar.

Sinabi ni PDEA-7 spokesperson Leia Albiar Alcantara na isa itong cocktail drug na tinawag na Happy Water. Gawa aniya ito sa pulbos na kumbinasyon ng shabu, ecstasy, diasepam, tramadol at ketamine na maaaring ihalo sa inumin.

Dahil dito kung kaya’t nakikipag-ugnayan aniya ang PDEA sa kanilang international counterparts para mapigilan ang pagpasok ng Happy Water sa Central Visayas.

‘We received reports that this new type of party drug has already entered Thailand and Myanmar. We are fortunate to get a lead this early to prevent its entry to the Philippines,’ pahayag ni Alcantara sa isang panayam.

Ani Alcantara, nakapipinsala sa tao ang pag-inom ng Happy Water dahil nagdudulot ito ng mas mabilis na pagtibok ng puso, pagtaas ng presyon ng dugo, nakaa-apekto sa utak, nagdudulot ng mga guni-guni at nakasisira sa mga organs.

Nakikipagtulungan na rin umano ang PDEA sa mga may-ari ng bar upang mapigil ang pagpasok at paglaganap ng Happy Water.

Nanawagan din ang PDEA sa mga magulang na subaybayan ang kanilang mga anak upang matiyak na hindi sila mabibiktima ng Happy Water.

‘In times like this, parents have a big role to play. We would like to emphasize that this new kind of drug targets young people. Hence, we hope parents will monitor their children, who their companions are, and where they are going. We are not saying to restrict their children. What we want to convey is for parents to monitor their children because that is part of our responsibilities as parents,’ dagdag ni Alcantara. (Dolly Cabreza)