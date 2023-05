Sey mo Khalil? Joshua nakakakilig paghimas kay Gabbi

May isang kumalat na video nina Gabbi Garcia at Joshua Garcia na nasa dressing room ng GMA-7.

May promo guesting sila para sa series na ‘Unbreak My Heart’ na collaboration ng Kapuso Network at ABS-CBN.

Feel na feel mo nga na super close na sina Gabbi at Joshua, ha! Kunsabagay, parehong kaibigan nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla sina Gabbi at Joshua, kaya malamang na noon pa man ay may mga bonggang engkuwentro na sila.

Anyway, sa video ay makikita si Gabbi na mini-make-up-an, inaayusan ng buhok, habang nasa likod naman niya si Joshua at minamasahe, hinihimas ang balikat ng dyowa ni Khalil Ramos.

At siyempre, masayang-masaya ang fans sa nakitang closeness nina Gabbi at Joshua. Pero, hindi rin naiwasan na kiligin sila nang husto, ha!

Heto nga ang mga chika nila:

“Maganda ‘yung ganitong project na magkakasama sila. At akala ko first and last na `yung kina Alden Richards at Kathryn Bernardo. Buti may sumunod pa!”

“Bagay sila, may chemistry sila. Para silang sina John Lloyd Cruz at Bea Alonzo.”

“Hala bagay talaga sila, pero kay Khalil pa rin ako. Pero on screen, bagay talaga sina Joshua at Gabbi!”

“Bakit kinikilig ako sa kanila? Ano ba ‘yan?”

“Love ko si Khalil, pero grabe ang kilig kina Joshua at Gabbi!”

Well, ano kaya ang masasabi ni Khalil at maging dahilan kaya ito para magselos siya?

Naku! (Dondon Sermino)