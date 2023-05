Sarina Bolden, Filipinas bawal kumurap kontra Vietnam

Laro ngayong Martes:

(Smart RNS Stadium)

4:00pm — Philippines vs Vietnam

KAILANGANG manalo nina Sarina Bolden at ng Philippine national women’s football team o Filipinas pagharap sa defending champions Vietnam sa 32nd Southeast Asian Games na lalaruin sa Smart RNS Stadium sa Phnom Penh, Cambodia ngayong Martes.

Magsisimula ang bakbakan alas-4 ng hapon, para makasampa sa semifinals ay kailangang kalusin ng national women’s team ang tigasing Vietnam.

Pakay ng national women’s squad na malampasan ang kanilang bronze-medal finish sa nakaraang taong SEA Games na ginanap sa Vietnam.

Nagkaroon ng tsansa ang Filipinas sa asam na gold medal nang ilista ang 1-0 panalo kontra Malaysia nitong Sabado.

Hindi pwede ang draw game kontra sa Vietnam dahil mapupunta sa Myanmar ang semis slot.

“We have to win now to stay alive in the tournament. It’s a must-win game for us. Vietnam, we’ve beaten them once in our history,” saad ni Filipinas coach Allen Stajcic.

Si Sarina ang tumikada ng late goal para sa panalo ng Filipinas sa Malaysia.

“Sarina is classic example of someone who just dug really deep to find the winner and inspire the team and kept us alive by the skin of our teeth,” sabi pa ni Stajcic.

Natalo ang Filipinas sa Vietnam, 1-2, sa 31st SEA Games. (Elech Dawa)