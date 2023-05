Richard, Sarah nakabuo ng baby sa Palawan?

Ang sweet ng mag-asawang Richard Gutierrez at Sarah Lahbati dahil nagpunta sila sa El Nido, Palawan noong May 1 at kahapon lang bumalik ng Maynila.

‘Me and you’ time ang drama nina Richard at Sarah sa bakasyon nilang ‘yon.

Favorite nila ang mag-beach bonding sa El Nido at kung noon ay palagi nilang kasama ang mga anak na sina Zion at Kai, ngayon naman ay silang dalawa lang ang nagpunta roon.

Sabi ni Sarah, may pasok din kasi sa school sina Zion at Kai kaya hindi nila naisama.

Pero ang duda naman ng iba ay baka sinadya raw ng mag-asawa na sila lang ang magkasama sa El Nido para makabuo na sila ng baby #3.

Noon pa kasi sinasabi nina Richard at Sarah na gusto na nilang sundan si Kai.

Naku, magkasama kami ni Richard bukas (Wednesday) dahil may interview sa kanya para sa promotions ng ‘The Iron Heart’ ng ABS-CBN kaya ang tungkol doon ang una naming tatanungin.

Eh, ang agwat kasi ng mga edad nina Zion at Kai ay limang taon at noong March 21 ay 5 years old na ang bunso nila kaya baka nga magka-baby na uli ang mag-asawa.

Bongga!