Ria super smile lang kahit naiinitan

All praises ang netizens kay Ria Atayde sa naging hosting niya sa ‘Hot Summer: LaHot Sexy’ event ng Star Magic.

Mahigit apat na oras ang itinagal ng event pero all smiles at ginagawa lang daw ni Ria na light ang atmosphere ng event sa kabila ng mainit sa venue at may delays sa paglabas ng result ng mga nanalo ng awards.

Sey ng ilang netizen kay Ria sa social media:

“Hands up kay Ate girl for giving lightness to the mood.”

“In fairness kay Ria pinapa light nya yung atmosphere.”

Samantala, si Enchong Dee ang isa pang host sa event na ‘yon. (Byx Almacen)