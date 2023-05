Regine pinush galing ni Janella

Abot hanggang bubong ang paghanga at pasasalamat ni Janella Salvador kay Regine Velasquez-Alcasid dahil sa pag-shine niya sa kanilang duet song number sa ‘ASAP Natin ‘To’ noong Sunday.

Ipinakanta ni Regine ang kanyang parte sa awitin ni Adelle na ‘All I Ask’ kay Janella, at napagtagumpayan naman niyang maitawid ng bongga ang awitin kahit kanda-ngiwi ang huli sa pag-abot ng high notes.

Ikuwento mismo ni Janella ang tungkol doon sa kanyang Instagram, kalakip ang video clip ng pag-awit nila ni Regine.

Anya, “Janella…Janella! Ikaw na kumanta ng verse ko…was what she said because she wanted me to have more singing parts. Best believe I was nervous as this happened on the spot (which is why I kind of messed up the words) but I just wanted to immortalize this experience and show you what a true queen @reginevalcasid is… And now I can finally cross out..a duet with Asia’s Songbird”.

Sa tweet ng isang fan, gina-guide raw ni Regine si Janella kaya ito napalingon. Nag-alangan raw si Janella na baka hindi nito maabot ang high note.

Itinanggi ito ni Regine at sinabing, “Actually no I didn’t have to do that coz she was singing really well. No actually she sounded great. I was supposed to sing that part pero bitin ako sa part nya so sabi ko kantahin nya na lahat. Eh ang ganda ng voice nya at ang galing galing nya. She should be in ASAP every Sunday diba?

“Also I had to apologize to her kasi nagulat sya but ang galing pa rin.”

Pinuri si Regine ng netizens sa pagiging generous nito at pagni-‘ninang’ sa mga underrated na arist-singer gaya ni Janella para lang mag-shine, mai-showcase ang kanilang talents.

Bongga! (Rey Pumaloy)