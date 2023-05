PSL: Mandaluyong pinaluhod New Era

NAG-INIT ang mga kamay ni Joseph Catome upang talunin ng Mandaluyong Namayan ang New Era University, 87-72, Linggo upang ilunsad ang kanilang asam sa titulo sa Manila Bankers Life-Pilipinas Super League Under-18 Luzon at NCR Leg na nagpapatuloy sa Caloocan Sports Complex.

Nagtapos si Joseph Catome ng 26 puntos at apat na assists para sa Tigers, habang nagdagdag si James Corpuz ng 22 puntos, limang rebounds at dalawang assists.

Bahagyang napalampas ni Angel Ortilla ang double-double na may siyam at 15 habang ang Mandaluyong Namayan ay gumamit ng nakakatakot na fourth quarter assault para umabante mula sa 63-62 matapos ang tatlong quarter.

Si Ricardo Aganon ay nagtala ng 32 puntos at may siyam na rebounds para sa Hunters, ngunit walang ibang NEU player ang nakaiskor ng double digits.

Sa ibang laro, napigilan ng Taytay ang Fin&Claw 72-70, habang ang Calamba ay wagi sa LDG San Pedro 100-62.

Sa Cebu City Sports Institute sa Visayas Leg, pinalo ng Consolacion Sarok Weavers ang Sidlak Danao, 115-63, para sa kanilang ikatlong sunod na panalo.

Dinala ni Jedric Daa ang Sarok Weavers sa game-high na 28 puntos at walong rebounds, habang ang Far Eastern University-Diliman standout na si Kirby Mongcopa ay kinulang ng isang assist sa triple-double na may 24 puntos, 17 rebounds at siyam na assists. (Lito Oredo)