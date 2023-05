PLDT ace Mika Reyes inoperahan sa balikat

MAAANTALA ang paglahok sa team training ni middle blocker Mika Aereen Reyes sa PLDT High Speed Hitters matapos dumaan sa isang operasyon sa balikat.

Inihayag ni High Speed Hitters head coach Rald Ricafort na kinailangang operahan ang balikat ng 28-anyos na 6-footer stalwart matapos ang kampanya sa 2023 Premier Volleyball League (PVL) All-Filipino Conference nitong Marso.

“Towards the end of the first conference may nafi-feel na siya sa shoulder niya, so right after the conference pina-check agad kaya nakita iyung cyst. Nag-undergo agad ng operation para mas maaga makabalik,” wika ni Ricafort.

Matinding pagsasanay ang isinasagawa ng PLDT High Speed Hitters patungo sa Invitational Conference upang mahigitan ang fourth place finish sa nagdaang kumperensya nang yumuko sa F2 Logistics Cargo Movers sa battle-for-third place.

Noong 2022 Invitational tourney ay nagtapos rin ito sa ikaapat na pwesto matapos talunin ng Cignal HD Spikers.

“Although hindi naman natin siya mamadaliin para sure 100% pagbalik sa court,” paliwanag ni Ricafort na nakatakdang sumandal rin sa pamumuno ni ace playmaker Rhea Dimaculangan, Michelle Morente, Mary Ann Mendrez, Jovelyn Prado, Jules Samonte, Fiola Ceballos, Jessey De Leon, Erika Santos, Wendy Semana, Rachel Austero, Ysa Jimenez, Maria Viray, Best Libero Kath Arado at Southeast Asian Games player Dell Palomata. (Gerard Arce)