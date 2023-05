Philippine Madrigal Singers nagpasiklab sa US

Makalipas ang halos anim na taon bunsod ng pandemya ay natuloy nang muli ang Philippine Madrigal Singers sa United States para sa kanilang 27-City US Concert Tour.

Taong 2017 pa umano huling nakatuntong sa US ang naturang choir dahil sa COVID-19. Isa sa layunin ng concert tour na ito ay para sa fundraising ng isang local charity.

Kilala ang Madrigal Singers sa kanilang husay sa pag-awit gamit ang kakaibang istilo sa pag-perform ng mga classical song, pop, folk, at marami pang iba.

Nagsimula ang kanilang tour noong ika-12 ng March sa Los Angeles na matatapos naman sa darating ika-26 ng May sa Queens Village, New York.

Nagbigay naman ng mensahe ang isang kababayan na nakapanood sa Madrigal Singers sa isa nilang show. Sabi ni Jacqui Jimenez, “Praise God for letting me watch my beloved group, The Philippine Madrigal Singers last Saturday. NOSTALGIC! It was so quick but truly memorable! Keep on singing and continue to bless the people with your beautiful voices!”

Talaga namang basta kantahan bida ang galing ng Pinoy! (Moises Caleon)