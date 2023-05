OFW food vlogger wagi sa UAE superstar award

Itinanghal bilang ‘Most Loved Food Vlogger Instagram’ ang isang Pinoy food vlogger sa idinaos na Social Media Superstar Awards sa United Arab Emirates.

Siya si Mico Banua na hilig talaga ang pachibog sa harap ng camera. Sa kasalukuyan, mayroon na siyang 81.3k follower sa Instagram kung saan dito niya pino-post ang kanyang mga food content. Dumarayo siya sa iba’t ibang resto sa UAE upang tikman at i-review ang kanilang mga pagkain.

“Kabayan food guide,” paglalarawan niya sa kanyang IG bio.

Super proud naman si Mico dahil sa natanggap niyang award. Aniya sa kanyang Facebook post, “More than hearing my name as a winner, what melted my heart was the cheers from my fellow creators, influencers and bloggers from different nationalities. It made me very proud as a Filipino once again. Salamat sa lahat ng suporta lalo na sa pamilya ko!”

“UAE’s Most Loved Food Blogger — Kabayan!” dagdag pa niya. (Moises Caleon)