Mookie Betts, LA Dodgers sinagasaan San Diego Padres

NAG-DELIVER ng game-tying homer si Mookie Betts habang may two outs sa ninth inning, sinundan ng two-run shot ni James Outman sa 10th, at hiniya ng Los Angeles Dodgers ang Padres 5-2 sa San Diego nitong Linggo.

Abante ang Padres 2-1, nakasungkit ng dalawang outs si San Diego reliever Josh Hader bago pinalipad ni Betts ang panablang homer sa left-center field fence.

Sa 10th, pinitik ni Michael Busch ang go-ahead run bago ang palo ni Outman.

Nilista kay Dodgers reliever Caleb Ferguson ang panalo, kinubra ni Evan Phillips ang panglima niyang save nang walang paiskorin sa 10th.

Sinalubong ng Padres si Dodgers starter Julio Urias sa first inning. Nakahirit ng magkasunod na doubles sina Fernando Tatis Jr. at Manny Machadoa para sa 1-0 lead. (Vladi Eduarte)