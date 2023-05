Mga karatig-lugar damay! NCR sapol ng brownout

Nagpatupad ng rotational brownout ang Manila Electric Company (Meralco) sa maraming franchise area nila nitong Lunes bunsod ng kakapusan ng supply ng kuryente dahil sa mga bumigay na power plant.

“Your power supply may have been affected by a temporary system imbalance due to a sudden plant outage and may last for 10 to 15 minutes. Identification of affected areas is ongoing,” ayon sa unang advisory ng Meralco.

Ensaktong ala-1:00 nang hapon nawalan ng kur­yente sa Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela kaya napilitang naglabasan ang mga tao na tagaktak ang pawis. Dakong alas-2:30 na nang hapon bumalik ang daloy ng kuryente.

Dakong alas-2:00 nang hapon naman nawalan ng kuryente sa Parañaque at Muntinlupa at base sa inis­yal na advisory ay aabutin ng 4:59 p.m. ang power interruption. Subalit dakong alas-3:30 nang hapon ay binalik na ang supply ng kuryente.

Sabi ng National Grid Corporation of the Philippines (NGCP) inilagay nila ang Luzon Grid sa red alert nitong Lunes, Mayo 8. Ang red alert ay itinataas kapag hindi sapat ang suplay ng kuryente upang matugunan ang pangangailangan ng mga consumer na nagdudulot ng brownout.

Ayon sa NGCP, 12,186 megawatts (MW) lamang ang available capacity sa Luzon Grid subalit umabot ang peak demand sa 12,468 MW o mas mataas ng 282 MW sa supply.

Sa isang statement, sinabi ng NGCP na ang red alert ay iiral mula ala-1:00 hanggang alas-4:00 nang hapon at alas-6:00 hanggang alas-8:00 nang gabi.

Dagdag ng NGCP, limang planta ng kuryente ang nag-forced outage habang ang tatlo pa ay nagbawas ng available capacity. Dahil dito, kabuuang 1,354 MW ang hindi magagamit sa grid.

Bukod sa Metro Manila, apektado rin ang mga consumer sa Batangas, Cavite, Laguna, Rizal, Bulacan.

Uminit naman ang ulo ng mga netizen dahil tagaktak na nga ang pawis nila sa mainit na panahon ay sinabayan pa ito ng brownout.

Nag-trending sa Twitter ang ilang hashtag na may kinalaman sa power interruption tulad ng ANG INIT at Satanas. @youamhazeme: “Grabeee ang init!! yung pawis ko tagaktak na para akong inihian ni satanas.” (Orlan Linde/Issa Santiago)