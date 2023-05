Megan ‘di na takot mag-taping

Sinasanay raw uli ni Miss World 2013 Megan Young ang kanyang sarili sa pag-arte sa teleserye. Kasama siya sa cast ng GMA teleserye na ‘Royal Blood’.

Huling teleserye ni Megan ay ang horror-drama na ‘Hanggang Sa Dulo Ng Buhay Ko’ in 2019. Noong magkaroon ng pandemic, tine-turn down ng actress-beauty queen ang mag-taping lalo na kapag lock-in ito na inaabot ng dalawa hanggang tatlong buwan.

Ngayon at okey na ang lahat, tinanggap ni Megan ang mapasama sa ‘Royal Blood’ dahil kasama rin sa cast ay ang kanyang mister na si Mikael Daez.

“Noong unang in-offer ‘yung show sa amin, kaya namin actually tinanggap kasi we knew we were going to be together, and of course we’re going to work with such a grand cast. So the first time that they asked we said yes right away and we’re really excited na makaka-work uli namin ang isa’t isa after ‘The Stepdaughters’ which we did in 2018,” sey ni Megan.

Challenging daw ang role ni Megan bilang Diana dahil mysterious ito at hindi mo alam kung kakampi ba siya o kaaway.

“Ang puwede nilang abangan sa akin o sa karakter ko na si Diana ay kung paano niya itu-twist ang buhay ng iba pang makakasama niya rito sa pamilya niya, kay Napoy (Dingdong Dantes), sa buhay ni Napoy. So mabait ba talaga siya o may hidden agenda, hindi natin alam. Kahit ako hindi ko alam, so aabangan ko rin.”

(Ruel Mendoza)