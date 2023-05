Maxine mataray na mabait

Kina-career ni Maxine Medina ang pagiging kontrabida at inamin niyang nag-e-enjoy siya.

Nasubukan na kasing maging kontrabida ng former Miss Universe Philippines 2016 kay Sanya Lopez sa ‘First Yaya’.

Ngayon naman ay si Herlene ‘Hipon Girl’ Budol ang makakatikim ng kanyang pagtataray.

“Parang enjoy na rin ako sa pagiging kontrabida. After ‘First Yaya’, na-miss ko rin ‘yung magtaray-tarayan. Kaya noong ibigay sa akin ang kontrabida role sa ‘Magandang Dilag’ with Herlene, natuwa ako kasi mailalabas ko ulit ‘yung mga natutunan ko sa unang kontrabida role ko. Medyo iniba natin para fresh ang mapanood nila sa akin. Pero in person, mabait po ako,” sey ni Maxine.

Makakasama pa ni Maxine na aapi kay Herlene ang former beauty queen din na si Bianca Manalo.

“First time ko makatrabaho si Bianca. I know her because of the pageant industry and nagkakasama lang talaga kami kapag may pageant and unexpected din na gano’n siya kakalog. Sobrang nakakatawa and malayo siya sa characters na pine-play niya.”

Samantala, pumirma na si Maxine bilang artist ng Sparkle GMA Artist Center.

“It’s been an honor kasi unexpected po talaga na makukuha ako ang Sparkle. It’s a privilege to be with Sparke talaga. Feeling ko sobrang alagang-alaga po ako,” sey ni Maxine.

(Ruel Mendoza)