Maxene ipinaalala ang kahalagahan ng mental health awareness

Base sa Instagram post ni Maxene Magalona, sinabi niya na mental health awareness month daw ngayong buwan.

Kasabay ng napakahabang caption niya, ang picture nila ng kanyang pamilya noong nabubuhay pa ang kanyang tatay, si the late Francis Magalona.

Ayon kay Maxene, ang pangarap daw niya, makita pa ang maraming pamilya all over the world na ma-practice ang pag-uusap tungkol sa mental health awareness.

Pero dagdag niya, “The sad realities is that most of the time, the families live in denial and refuse to acknowledge what needs to be discussed especially when it comes to mental health and healing.”

At binigyang diin din niya na ang healing daw ay nagsisimula sa tahanan. Puwede raw naman ma-practice ang tamang pag-uusap na hindi nag-o-overreact.

Marami naman ang pumuri at nagpasalamat kay Maxene sa post niyang ito at sinabing, very well said daw.

Tama! (Rose Garcia)