Like father, like daughter! Jamie Lim tinapatan 2 ginto ni Samboy Lim

MAITUTURING na ‘historic’ ang pangalawang gintong medalya ni Jamie Christine Lim sa women’s under-61kgs kumite dahil napantayan ang nakuhang gold ng kanyang amang si legendary basketball high-flyer Avelino “Samboy” Lim sa Southeast Asian Games.

Nasipa ni Jamie ang kanyang pangalawang ginto nitong Linggo sa 32nd Cambodia Games sa ikalawang weight division matapos pagbidahan ang +61kgs class sa 2019 Manila meet, habang ang dating PBA superstar at miyembro ng national squad na si Samboy ay napagwagian ang kanyang ginto noong 1983 Singapore at 1985 Thailand meet.

Inaalay rin ni Lim ang kanyang tagumpay sa ama na patuloy na nakikipaglaban sa karamdaman habang abala ito sa pagkuha ng kanyang master’s degree sa Business Analytics sa Imperial College Business School sa London, England.

Isinalang-alang pansamantala ng 25-anyos na Summa Cum Laude graduate ng University of the Philippines (UP) ang paggamit ng social media, habang isinasabay ang workout at pag-aaral. (Gerard Arce)