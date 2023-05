Kevin Durant, Devin Booker itinabla Phoenix sa Denver

MAY series ang Phoenix at Denver.

Parehong umiskor ng 36 sina Devin Booker at Kevin Durant at nilusaw ng Suns ang 53 markers ni Nikola Jokic para kubabawan ang Nuggets 129-124 sa Game 4 ng West semis nitong Linggo.

Namigay pa ng 12 assists si Booker, nagbaon ng pamatay na apat na 3-pointers si backup guard Landry Shamet at kinubra ng Suns ang dalawang laro sa Phoenix.

Babasagin ang pagkakabuhol sa 2-2 sa Game 5 na babalik sa Denver sa Miyerkoles (araw sa Manila).

Nangalabaw si Jokic tungo sa 20 of 30 shooting, natawagan pa ng T nang malakas na hablutin mula kay Suns owner Mat Ishbia ang out of bounds na bola.

Kinulang ang back-up na 28 points, 7 assists ni Jamal Murray sa Denver.

Sa 17 points ni Booker sa third quarter ay pumasok ng fourth ang Phoenix kipkip ang 98-92 lead, bumuka sa 116-106 pero naibaba ng Nuggets sa 123-120 may 22 seconds na lang.

Nagsalpak ng dalawang free throws si TJ Warren para ilayo sa lima. (Vladi Eduarte)