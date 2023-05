Kahit ikasal kay Zanjoe Ria walang balak layasan ang showbiz

‘Kaloka lang na up to now pala, hindi pa rin makapaniwala si Ria Atayde na natupad ang pangarap niyang maging artista tulad ng kanyang inang si Sylvia Sanchez at kapatid na si Arjo Atayde.

Sa ‘Tatak Star Magic Celebrity Conversations’ interview, inamin niyang pinangarap na niya mula pagkabata ang maging artista, pero naudlot ‘yun dahil ang gusto ng kanyang ina ay magtapos muna siya ng pag-aaral.

“I’ve always wanted to be an actress and it’s a dream that I kind of suppressed kasi ang gusto ng Mom ko, ‘Magtapos muna kayo ng pag-aaral at pagkatapos noon, puwede n’yo nang gawin ang gusto ninyong gawin sa buhay’. Eh, sa school ko, bawal din mag-artista.

“Natanggal sa akin ang dream na ‘yun and all my life, I never thought na I’d want it back,” sabi niya.

Pero, noong nagtapos ng kolehiyo, nag-audition siya at nakapasok sa acting workshop.

Sa tanong kung ano pa ang nais niyang ma-achieve?

“My ultimate goal talaga is longevity eh. Gusto ko nandito ako sa industriya for as long as it would have me. I want to be able to act for as long as I can.

“Not a lot of people can say na ‘yung chosen career nila is something that they are super passionate about. And I am so blessed na at the age of 30, I can say that I am happy doing what I do,” sabi niya.

Oh, ‘di ba? Wala siyang balak layasan ang showbiz kahit ikasal, o magkaanak na sila ni Zanjoe Marudo, ha!

Malaki siyempre ang pasasalamat niya sa Star Magic, na tutok na tutok umano sa overall growth and development nila as a person.

Sa ngayon, napapanood tuwing Sabado at Linggo ang digital series nila ni Sylvia na ‘Mrs. Piggy’. (Dondon Sermino)