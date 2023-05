Jodi kinilabutan nang sumugod sa GMA-7

Sa unang pagkakataon ay nakatungtong si Jodi Sta. Maria sa bakuran ng GMA-7. At siyempre, may kinalaman ‘yon sa proyektong ‘Unbreak My Heart’ na kung saan ay kasama nga niya ang mga Kapuso star na sina Gabbi Garcia at Richard Yap.

Kasama rin si Joshua Garcia sa ganap na ‘yon sa loob ng GMA Network. At bongga nga, dahil talagang mainit na pagsalubong ang binigay sa kanila ng mga Kapuso.

“It’s giving me goosebumps!” sabi ni Jodi habang panay ang ngiti sa mga tao sa harap niya.

Maririnig ang mga boses ng mga taga-Kapuso Network na na-starstruck sila kay Jodi, at welcome na welcome ito sa kanila.

“Sabi ko nga, ayan kinikilabutan ako!” sabi pa rin ni Jodi habang pinapakita ang pagtayo ng mga balahibo niya sa mga braso.

Bongga, ‘di ba?

Sa isa pang video ay makikita rin si Gabbi na todo welcome kay Jodi sa loob mismo ng dressing room ng Siyete. At mahigpit na yakap nga ang binigay niya sa co-star niya sa ‘Unbreak My Heart’.

“Nakapunta na ako sa ‘bahay’ mo,” masayang sabi ni Jodi kay Gabbi.

“Welcome, welcome. Oo nga, sabi ko nga, kayo naman dumalaw. Lagi na lang ako! Hahahaha!” sabi naman ni Gabbi kay Jodi.

At sa isa pang video ay makikita naman si Jodi na todo emote sa harap ng kamera, na sinamahan pa ng bonggang pagrampa.

Abangan na lang kung anong show ang rason, o kung saang show nag-guest ang mga star ng ‘Unbreak My Heart’.

Pero wish nila, sana raw ay sa ‘Kapuso Mo, Jessica Soho’ mapanood sina Jodi at Joshua. At siyempre, mag-perform din sa ‘All-Out Sundays’. At bongga rin daw kung maging contestant sila sa ‘Family Feud’ ni Dingdong Dantes.

Well…