Irapan nina Angel Canino, Bella Belen walang personalan

Finals Game 2 sa Linggo:

1:00pm — Individual Awards

4:00pm — La Salle vs NU

(Lady Spikers angat, 1-0)

MATINDI ang irapan at matatalim na tingin sa isa’t isa tuwing makaka-puntos sina reigning Rookie/MVP Mhicaela “Bella” Belen ng defending champions National University (NU) Lady Bulldogs at super-rookie Angel Canino ng De La Salle University (DLSU) Lady Spikers sa Game 1 ng 85th UAAP women’s volleyball best-of-three finals sa Smart Araneta Coliseum.

Naitwaid nina Canino at ng La Salle ang 18-25, 25-22, 22-25, 25-21, 15-13 victory pero aniya, wala silang personalan ni Belen.

“Nakaka-goosebumps lang kasi nakalaban namin sila, same lang talaga kasi nung juniors kami nag-fifth din kami and sobrang nakakatuwa lang kasi walang nagbago sa amin, palaban kaming lahat,” pahayag ni Canino patungkol sa kanilang paghaharap ni Belen sa UAAP girls division nang naglalaro pa ito sa De La Salle-Zobel habang katapat ang NU Nazareth School.

“It’s part of the game naman as usual so kung ano naman pong nakikita ninyo sa loob, laro lang po iyun. Sa labas magkaibigan po kaming lahat.”

Kahit pa man namumurong makuha ng Lady Bulldogs ang panalo sa Game 1 nang sungkitin ang 2-1 bentaheng set ay hindi sumuko ang grupo ni Canino.

“Actually ang mindset lang namin, sinasabi ko lang sa sarili ko na ilabas mo na ang pwede mo pang ilabas kasi wala na eh, nandito na, ito na iyung totoong laban,” wika ng 5-foot-11 heavy hitter.

Nakatakdang magharap sa Game 2 ang dalawang koponan sa Linggo. (Gerard Arce)