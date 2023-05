International Master Roderick Nava ikakasa 9th edition Kamatyas Chess

IKAKASA ni International Master Roderick Nava ang pa-tournament nitong 9th edition ng Kamatyas FIDE Rated Rapid Chess Invitational Tournament sa susunod na buwan na gaganapin sa Ace Center Point sa Koronodal City, South Cotabato.

Inaasahang dadagsain ng mga tigasing woodpusher ang nasabing event na ipatutupad ang 15 minutes plus 5 seconds increment time control format.

Ayon kay co-organizer Joselito Dormitorio na malaking bagay ang pagdadala ni Nava ng Kamatyas tournament sa kanilang lugar.

“We’re planning to do more chess tournament in the future,” ani Dormitorio.

Hahamigin ng magkakampeon ang P30,000, ibubulsa ng second hanggang fourth placer ang P10,000, P7,000 at P5,000 ayon sa pagkakahilera habang ang fifth hanggang 10th placer ay tatanggap ng P2,000 bawat isa. (Elech Dawa)