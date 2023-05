Imelda kinumusta ni King Charles

Dumating na sa Pilipinas si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. mula sa kanyang pagdalo sa koronasyon ni King Charles III at Queen Camilla sa United Kingdom.

Sa inilabas na pahayag ng Malacañang, nakiisa si Pangulong Marcos sa makasaysayang okasyon noong May 6, 2023 na ginanap aa Westminster Abbey sa London.

Ayon sa pangulo, malaking karangalan na ikatawan niya ang Pilipinas sa makasaysayang okasyon.

Hangad aniya ng mga Pilipino ang kaligayahan at mahabang pamunungkulan ni King Charles III at magsilbing daan ang kanyang koronasyon para sa panibagong kabanata ng kapayapaan, kaunlaran at kasaganaan para sa United Kingdom.

Ibinida ni Pangulong Marcos na nakausap niya si King Charles III sa reception bago ang kanyang koronasyon kung saan personal na binati nila ito ni First Lady Louise Araneta-Marcos.

Kinumusta aniya ni King Charles III ang kanyang inang si dating Unang Ginang Imelda Marcos na personal ding kakilala ng hari.

“He asked for his friend, my mother, former First Lady Imelda Marcos, and recounted fond memories of the time they shared together,” dagdag ng pangulo. (Aileen Taliping)