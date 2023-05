Ikalawang sigwada ng PNP balasahan umarangkada

Limang matataas na opisyal sa Philippine National Police (PNP) ang ipinoste sa iba’t-ibang posisyon sa ikalawang sigwada ng balasahan na inilatag ni PNP chief General Benjamin Acorda Jr.

Mula sa pagiging hepe ng The Chief of Directorial Staff (TCDS), itinalaga si Police Lt. General Michael John Dubria bilang Deputy Chief for Operation, ang Top 3 na posisyon sa command ng PNP.

Itinalaga naman bilang bagong hepe ng TCDS na No. 4 sa hanay ng PNP si Major General Emmanuel Baloloy Peralta mula sa pagiging hepe ng Directorate for Operations (DO).

Samantala, itinalagang hepe ng Directorate for Information and Communications Technology Management (DICTM) si Police Major General Bernardo Banac mula sa pinamunuan nitong Directorate for Plans.

Mula sa pagiging No. 3 sa PNP, itinalaga naman si Police Major General Jonniel Estomo bilang hepe ng Directorate for Plans habang ipinoste naman si dating Police Regional Office (PRO) 6 Regional Director Brig. Gen. Leo Francisco bilang hepe ng DO.

Inaasahan ang paggalaw sa iba pang opisyal sa susunod na mga linggo. (Edwin Balasa)