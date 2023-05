Holy distraction? Sto. Niño ‘naglalakad’ sa zoom meeting

Aliw ang hatid ng viral video sa Tiktok dahil sa paandar ng isang umaattend sa zoom meeting. Paano ba naman kasi, imbes na mukha niya ang nakabalandra sa screen ay imahe ng ‘naglalakad’ na Sto. Niño.

Ang tumawa nga raw ay minus points sa langit.

Makikita sa video na inupload ng account na poot0180000 na habang busy nagpapaliwanag ang teacher sa zoom meeting ay bigla na lang may nag-open cam at ipinakita ang imahen ng Sto. Niño na naglalakad na umagaw-pansin sa lahat.

Napatigil tuloy ang nagsasalita at ito pa ang humingi ng tawad sa pagtigil nito dahil nga na-distract daw siya ng naglalakad na imahen.

Kaya naman pati mga netizen, napatawa na rin at natanggap na may minus points na sila sa langit! Ang iba ay hinangaan ang kabaitan ng teacher na nagsasalita at ang iba naman ay busy sa kakatawa.

“Santo nino: maam cr lang po ako,” komento ni @tzullyoon

“divine intervention,” saad naman ni @kylngl

“Bait ni maam hindi nagalit uuhuhuhuhu,” dagdag pa ni Charlie.

Umani ng milyong views ang nasabing video at nakatanggap din ng libu-libong reaction mula sa mga netizne. (MJ Osinsao)