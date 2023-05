Estudyanteng walang braso hakot ginto sa swimming competition 

Hindi kailanman magiging hadlang ang disability upang ipakita ang ability! ‘Yan ang ipinamalas ng bagets na ito sa idinaos na swimming competition ng Zamboanga Peninsula Regional Athletic Association (ZPRAA).

Siya si Jerson Cuesta, mag-aaral mula sa Tiguha National High School na matatagpuan sa probinsya ng Zamboanga del sur.

Si Jerson ay wala nang mga braso subalit hindi ito naging balakid upang i-push niya ang kanyang passion sa paglangoy. At kamakailan lang ay humakot siya ng tatlong ginto sa naturang kompetisyon sa kategorya ng Back Stroke, Breaststroke at Freestyle.

“Tiguha National High School’s family is very proud of you and what you have accomplished. Congratulations!” pagbati ng kanyang school sa Facebook post.

Dagdag pa rito, marami ring mga madlang pipol ang nagpahatid ng kanilang pagbati at pagkamangha kay Jerson.

Gaya na lamang ni Jules JD Marvin Ace, ani, “Congratulations we Zambo Surians are proud of you.”

“Tama ko nga mahurt when people pity you, wanna know why? Walang kulang sayo, u more than enough. Congrats,” sabi naman ni Ashi Temasu.

“Idol! Congrats po! super nakakainspire naman ‘to,” dagdag pa ng isa.

Samantala, dahil sa tagumpay niyang ito ay qualified na si Jerson para sa Palarong Pambansa.

Talaga namang literal na “no arms, no problem” ang atake ng bagets na ito! (Moises Caleon)