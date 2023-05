Daniella Uy sasakupin ika-2 korona sa ICTSI Luisita

INAASAHAN ni Daniella Uy na magiging pasensiyosa kahit nakatutok sa pag-angat mula sa pares ng pagsablay sa final round, asinta ang pangalawang tagumpay sa ICTSI Luisita Championship simula ngayon (Martes) sa Luisita Golf and Country Club sa Tarlac.

Napahulagpos niya ang malaking kalamangan sa Iloilo stop ng 11th Ladies

Philippine Golf Tour noong Abril at dehins nasustena ang pag-arangkada sa second round sa Caliraya Springs na bumulilyaso sa unang pambihirang tagumpay sa Riviera noong 2021.

Pero kumpiyansa ang dating Junior World champion na makaka-top podium finish sa linggong ito sa pagpokus sa driving at putting sa asintang korona sa 54-hole championship

“I hope to get my second win at Luisita but I don’t have any expectations,” lahad Lunes ni Uy, na kumakapanya rin sa LPGA of Taiwan Tour at nagpatigas sa Estados Unidos habang may pandemya. “I just want to have fun and not force anything on the golf course.”

Tapos ang pagbalik sa kontensyon sa second round na 67 sa Caliraya, tumapos siyang tabla sa panlima sa panarang 74 tatlong linggo na angnakalilipas. Trinabaho ni Uy ang kanyang long game at putiing habang break upang mahing handa sa giyera sa Luisita.

“Hitting good drives would help me shoot lower scores at the tight Luisita course and hitting a lot of fairways and sinking putts would help me win this tournament,” hirit pa niya.

Bukod sa kailangang harapin ang pagsubok sa mapaghamon at matubig na course, dapat ding laktawan ni Uy sinaHarmie Constantino, Chihiro Ikeda, Florence Bisera,Pamela Mariano at ang batangKorean na si Kim Seoyun na inaasahang mga kakakasa rinsa titulo. (Ramil Cruz)