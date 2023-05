Coach Yeng Guiao dehins maintindihan mga player na naglalaro sa ligang labas

HINDI maiwasan ni Rain Or Shine head coach Yeng Guiao na manghinayang sa mga dati at kasalukuyan nitong hinahawakan na manlalaro na naparusahan at nawalan pa ng kanilang mga pinagkikitaan dahil lamang sa paglalaro ng mga ito sa ligang labas.

“’Nasasayangan lang talaga ako,” sabi lamang ng seven-time PBA champion coach na si Guiao lalo na sa mga manlalaro na naparushan, namultahan at mas masaklap ay tuluyang nawalan ng trabaho.

“Hindi ko rin talaga maintindihan. I also can’t wrap up my mind on the decisions these guys make,” sabi ni Guiao, na isa sa mga mapanuri at mapangkritisa sa liga bagaman isa sa nirerespeto sa katapatan at katwiran sa PBA.

Pinatutungkulan ni Guiao ang malaking kawalan na nalasap ng isang manlalaro na umaabot sa garantisagong milyon sa paglalaro nito sa PBA kumpara sa makukuha lamang na P25,000 kada salang sa mga larong hindi pinapayagan ng liga o ng kanilang team. (Lito Oredo)