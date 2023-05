Blackburn pinasaya mga liyamadista

WALANG kahirap-hirap na sinikwat ni Blackburn ang panalo sa Philracom Rating Based Handicapping System na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas nitong Linggo.

Hindi binigo ni Blackburn ang mga liyamadista, kahit lumabas ng pang-apat sa largahan ay kalmado itong ginabayan ni former Philippine Sportswriters Association (PSA) Jockey of the Year awardee Patricio Ramos Dilema.

Bakbakan muna sa unahan ang matutulin sa arangkadahan na sina Papa Ohh Mamaw at Luke Skywalker, habang nasa pangatlo si Krugerrand.

Papasok ng huling 400 metro, lumapit na sa unahan si Blackburn kaya naman pagsungaw ng rektahan ay tangan na ng winning horse ang bandera.

Dahil sa sobrang husay ay nagwagi si Blackburn ng may pitong kabayo ang agwat sa pumangalawang si Super Master, tersero si Krugerrand sa event na suportado ng Philippine Racing Commission (Philracom).

Nirehistro ni Blackburn ang tiyempong 1:24.8 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si BC Coching ang P10,000 added prize. (Elech Dawa)