Angkas na misis todas, mister sugatan sa salpok ng truck

Todas ang naka-angkas na misis habang sugatan ang mister nitong nagma-maneho ng motorsiklo nang araruhin sila ng kasunod na truck sa Gumaca, Quezon noong Linggo.

Namatay habang isinusugod sa ospital ang biktimang si Fatima Sentin dahil sa tinamong pinsala sa ulo at katawan habang ginagamot pa sa Gumaca District Hospital ang asawa nitong si Michael, kapwa 28 anyos at mga residente ng Barangay San Roque, Camarines Norte.

Samantala, nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng truck na si Edwin Canilo, 45 anyos at taga-Sangandaan, Quezon City.

Lumitaw sa imbestigasyon na galing sa Bicol ang mag-asawa at tumatahak sa Maharlika Highway sa Barangay Calomanguin patungong Maynila nang salpukin ng wing van ang hulihang bahagi ng kanilang motorsiklo bandang alas-7:30 ng umaga.

Hindi umano napansin ng driver na bumagal ang motorsiklo ng mga biktima nang sumapit ito sa railroad crossing kaya nawalan siya ng kontrol at nasalpok ito.

Nahaharap si Canilo sa mga kasong reckless imprudence resulting in homicide at reckless imprudence resulting in serious physical injury. (Ronilo Dagos)