Albay artist nakapagpatayo ng bahay galing sa  patapong metal

Lahat kaya maging likhang-sining! Pinatunayan ‘yan ng artist na ito sa Albay na gumawa ng art mula sa patapong mga bakal.

Siya si Arieto Capacio, 28-anyos tubong- Brgy. Bagumbayan, Malinao. Ang tawag sa uri ng sining na ito ay ‘Scrap metal art or Steampunk art.’

Bago pumutok ang pandemya, taong 2019 umano niya ito sinimulang pagkaabalahan. Ilan sa mga material na ginagamit niya sa paggawa nito ay mga patapong bakal at kagamitan na binibigyan niya ng buhay sa pamamagitan ng pagbuo ng mga figures.

Para kay Arieto malaki ang gampanin ng sining sa kanyang buhay. Aniya, “Art is a self expression and aside of that for me arts is my world that i can do unextraordinary things that some people cannot.”

Marami-rami na ring nagawang figure si Arieto gaya ng infinity love, commando, mga robot, at iba’t ibang mga hayop kung saan inaabot lang umano siya ng apat hanggang pitong araw para sa final output.

Sa ngayon, hindi lang niya ito libangan kundi pagkakakitaan na rin. Kwento niya sa Abante News, “Yes binibenta ko po online and sa mga private art collectors and tumatangap din po ako ng commissions.”

Dahil din dito, nakapagpatayo na rin siya ng bahay, nakabili ng motor, at nakakaraos na sa pang-araw-araw na gastusin.

“Kung gusto mo at nasa puso mo ang art bigyan mo ng panahon at dedikasyon…at higit sa lahat mgtiwala ka sa kakayahan mo.gawa lng ng gawa,” advice pa niya. (Moises Caleon)