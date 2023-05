6k tourist cop ikakalat sa Palawan, Boracay, Siargao

Abot sa 6,000 pulis ang ikakalat ng Philippine National Police (PNP) sa ilalim ng kampanyang ‘Oplan Ligtas Sumvac (summer vacation) 2023 para matiyak ang kaligtasan ng mga lokal at dayuhang turista habang nagbabakasyon at dumadalo sa mga pista sa mga pangunahing tourist destination sa bansa tulad ng Boracay, Palawan, Siargao at iba pa.

Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, salitan ang pagpapatrulya ng mga pulis para sa pagpapaigting ng police visibility gayundin ang pangangasiwa sa daloy ng trapiko.

‘Yung implementation ng ating Oplan SumVac ay tuloy-tuloy naman. Yung deployment ng ating mga tourist cop ay dagdag sa police visibility at alalay sa management and control ng traffic,’ paliwanag ni Fajardo.

Sa ilalim ng Oplan Ligtas Sumvac, inaatasan ang lahat ng regional at provincial police office na maglatag ng kanilang contingency plans at palawakin ang pagtatalaga ng kanilang mga tauhan sa tourist police units sa pakikipag-ugnayan sa mga pamahalaang-lokal, local tourism council at Department of Tourism (DOT)