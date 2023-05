32nd Cambodia SEAG; PSC patuloy ayuda sa national squad

MULING tiniyak ni Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann ang commitment ng ahensiya sa pagtulong sa mga atleta.

Pinuri ni Bachmann, personal na sinusuportahan ang mga atletang sumasabak sa 32nd Southeast Asian Games sa Cambodia, ang dedikasyong manalo ng mga national athlete.

“It is really amazing to see their hard work translate into medals,” wika ng PSC chief, na nag-ikot sa mga training venue sa mga unang buwan ng kanyang pamumuno para makilala ang mga atleta.

Iginiit ni Bachmann na patuloy na ibinibigay ang ahensiya ang mga pangangailangan ng mga atleta.

Sagot lahat ng Philippine government, sa pamamagitan ng PSC, ang gastos ng mga atleta sa partisipasyon sa SEA Games kabilang ang airfare, early-arrival expenses, uniforms, allowances, equipment, supplies, manpower, medical support at iba pa.

Inako rin ng PSC ang gastos sa training, exposure competitions at pre-SEAG expenditures. Umabot na sa P200 milyon ang inilaan ng ahensiya para sa gastusin sa SEA Games.

Asam ni Bachmann na mahigitan ng Pilipinas ang fourth place finish sa 2021 edition sa Vietnam Games.

“With all these medals coming, and the remaining expected medals which have not yet been competed in, I am hopeful for more wins,” sabi ng PSC chief.

Nakakolekta ang Pilipinas ng 52 gold, 70 silver at 105 bronze medals para sa fourth place overall sa Hanoi SEAG. (Abante Sports)