2 general, 2 colonel na dawit sa droga tinanggal benepisyo

Luhaan ang apat na senior officer ng Philippine National Police (PNP) na ini­rerekomenda ng 5 man advisory group na tumitingin sa pagkakasangkot sa ilegal na droga dahil sa bukod sa kakaharaping kasong administratibo o kriminal ay wala silang makukuhang anumang benepisyo sa pagtanggap sa kanilang courtesy resignation.

Ito ang inihayag kahapon ni National Police Commission (Napolcom) Chairperson at Department of the Interior and Local Government (DILG) Secretary Benjamin “Benhur” Abalos Jr. sa kanyang press briefing nitong Lunes nang hapon.

Hindi pa rin naman pinangalanan ni Abalos ang dalawang heneral at dalawang colonel na tinanggap na ang courtesy resignation na ngayon ay ang Napolcom na ang hahawak ng kaso matapos ang rekomendasyon ng 5-man advisory group.

“In this light, Napolcom will now handle the administrative cases arising from the recommendations of the Advisory Group. For clarity, any criminal cases will be handled by Deputy Ombudsman for Military and Other Law Enforcement Offices (MOLEO),” pahayag ni Abalos sa kanyang statement.

Ayon kay Abalos, tatlo ang naging rekomendasyon ng Advisory Group, una ang hindi pagtanggap ng courtesy resignation ng 917 senior officer ng PNP, ikalawa ay ang muling imbestigasyon sa 32 pang opisyal at ang ikalto ay ang pagtanggap ng courtesy resignation at pagsampa ng kasong administratibo o kriminal laban sa apat na opisyal, ito nga ang dalawang heneral at dalawang colonel. (Edwin Balasa)