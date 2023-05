Vic, Jose, Maja pipigahin sa tunay na estado ng ‘Eat Bulaga’

Sa isang pa-presscon for Vic Sotto last week, inusisa man siya ng mga nag-interbyu sa kanya tungkol sa kaguluhan sa noontime show nila na ‘Eat Bulaga’ produced ng TAPE, Inc. at umeere sa GMA-7 bilang blocktimer, wala namang naging pasabog na sagot ang TV host-comedian-singer-producer.

Hindi rin kasi nagdetalye si Bossing Vic nang sabihin na na-wrong info ang kuya niyang si Tito Sotto nang sabihin nito na P30 million ang utang ng TAPE, Inc. sa mister ni Pauleen Luna-Sotto dahil sa delayed talent fees, dahil ang halagang ‘yon daw ay delayed talent fees kay Joey de Leon.

Pero sinabi nga ni Bossing Vic na ganoon nila kamahal ang ‘Eat Bulaga’ kaya lumaki ang utang ng TAPE, Inc. pagdating sa kanilang talent fees.

Nasabi rin ng TV host-comedian-singer-producer na kung ano ‘yung sinabi ni Tito ay suportado nila dahil ‘yun daw ang katotohanan, wala dagdag, walang bawas.

Pero ngayong araw na ito ay may pa-presscon uli si Bossing Vic at kasama na niya sina Jose Manalo at Maja Salvador. Para sa sitcom nilang ‘Open 24/7’ ang nasabing event.

Dahil kasama na sina Jose at Maja sa presscon na ‘yon, tiyak daw na pipigahin ang tatlo para mas magdetalye pa tungkol sa mga kaguluhan, tunay na estado ng ‘Eat Bulaga’.

Since parehong nasa show sina Bossing Vic at Jose, at galing din naman sa ‘Eat Bulaga’ si Maja, may mga pasabog na kaya silang sasabihin mamaya sa presscon ng ‘Open 24/7’?

Naku, habang tumatagal ay lalong nagiging exciting ang mga ‘drama’ sa ‘teleserye ng totoong buhay’ ng ‘Eat Bulaga’, huh!