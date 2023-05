‘TNT’ grand Champion Lyka mapasikat kaya ng ‘It’s Showtime’?

Ang taga-General Santos City na si Lyka Estrella ang tinanghal na grand champion sa ‘Tawag ng Tanghalan’ singing contest ng noontime show na ‘It’s Showtime’.

Kinabog ni Lyka ang apat niyang katunggali sa grand finals na sina Nowi Alpuerto, Jezza Quiogue, Marko Rudio, at Villier Villalobo.

Sa first round pa lang ay nagpakitang gilas na si Lyka sa pag-awit niya ng ‘Ngayon at Kailanman’ at sa second round ay naka-duet niya si Klarisse de Guzman sa song na ‘Dream On’.

Nabigyan naman siya ng standing ovation sa kanyang medley performance ng classic hit songs ni Jessie J.

Napanalunan ni Lyka ang cash prize worth P1 million bukod sa recording contract with ABS-CBN Music, talent management contract with Polaris of Star Magic, isang brand new house and lot worth P2.5 million, at trophy designed by Toym Imao.

Nakahilera na si Lyka sa past winners ng ‘TNT’ na sina Noven Belleza, Janine Berdin, Elaine Duran, JM Yosures, at Reiven Umali.

Abangan kung kaya bang mapasikat ng ‘It’s Showtime’ si Lyka! (Ruel Mendoza)