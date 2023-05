BINULAGA ni Secret Service ang mga liyamadista nang manalo ito sa 3-Year-Old & Above Maiden Race na nilarga sa Metro Turf sa Tanauan City, Batangas Sabado ng hapon.

Nanalong dehado si Secret Service na sinakyan ni Jonathan Flores at tinalo nito ang mga bumenta sa takilya na sina Family Affair at Kanyon For Freedom.

Lumabas na tersero sa largahan si Secret Service, habang pumapasok sa far turn ay lumalapit na ito sa unahan kaya naman pagdating ng rektahan ay beripikadong siya na ang mananalo dahil sa laki ng lamang na distansiya.

Nagwagi si Secret Service ng may walong kabayong agwat sa pumangalawang si Family Affair, tersero si Kanyon For Freedom at pumang-apat si Mendel Bell.

Nirehistro ni Secret Service ang 1:27.4 minuto sa 1,400-meter race sapat upang hamigin ng winning horse owner na si AK Castro ang P20,000 added prize.

Samantala, hinahanda na rin si Secret Service sa susunod niyang sasalihang karera kaya tiyak na aabangan ito ng mga karerista. (Elech Dawa)