Presyo ng ticket sa mga concert nina Bruno, Sarah nakakawindang

Kawawa ang susunod na magku-concert sa big venues sa bansa partikular na ang local artists dahil malamang na ubos na ang budget ng fans.

Siguradong butas na kasi ang bulsa ng fans at baka naubos na ang savings ng young concert-goers, dahil sa magkasunod na malakasang concerts ng Popstar na si Sarah Geronimo at international singer na si Bruno Mars.

Nag-announce na ang Viva Live na sold out na ang ‘Sarah Geronimo: 20TH Anniversary Concert’ sa Araneta Coliseum on May 12 kahit sobranng mahal ng tickets na ang presyo ay P15,000, P8,000, P6,500, P4,000, P1,500, at P600, depende sa seat level.

Mukhang sasairin naman ng Filipino-American award winning singer na si Bruno ang bulsa ng Pinoy at foreign fans niya rito sa bansa on June 24 at 25, dahil sa Philippine Arena naman siya magsu-show, na ang ticket prices ay P25,000, P19,000, P18,000, P17,000, P14,500, at ang pinakamura ay P12,500, ha!

Anyway, marami pa ring ibang concerts. After Sarah, magku-concert din sa Araneta Coliseum on June 2 ang Unkabogable Star na si Vice Ganda.

May ibang concerts din na hindi kasing mahal ng tickets nina Sarah at Bruno kaya puwedeng kagatin ito ng mga mahihilig sa live entertainment.

(Rey Pumaloy)