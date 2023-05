Politiko may sikretong walwalan sa resto

Sino raw itong politiko ang may sikretong walwalan sa isang restaurant sa Metro Manila?

Kuwento ng isang impormante kay Mang Teban, ito raw ang hideout ng politiko kapag ayaw magpaistorbo sa mga parokyano ng restaurant.

Matatagpuan ang hideout nito sa mezzanine ng dalawang palapag na restaurant sa isa sa financial district sa Metro Manila.

Habang paakyat sa second floor, may sikretong pinto patungo sa hideout ng politiko.

Hindi kalakihan ang puwesto pero may sarili itong bar at koleksiyon ng mga mamahaling alak. Binubuksan lamang ito kapag may bisitang VIP ang politiko.

Komportable sa den ng politiko dahil may mga sofa, widescreen TV at iba pang equipment.

Kung may yayariin ang politiko sa kuwarto, walang ibang puwedeng makarinig kundi silang dalawa lamang.

May pintuan din umano ito palabas ng restaurant na hindi makikita ng mga parokyano para safe sa mga tsismis.

Clue. Ang politiko na may sikretong walwalan sa restaurant ay may letrang A sa kanyang pangalan, as in alak pa!