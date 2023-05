Pinoy tanker Jerard Jacinto binasag sariling national 100m back record

SUMUNGKIT ng bronze medal si tanker Jerard Jacinto sa 32nd Southeast Asian Games swimming competition nitong Sabado sa Morodok Techo Sports Complex, PHNOM Penh.

Isang bronze at isang silver ang nasikwat ng Philippine tanker, umoras si Jacinto ng 55.99 sa 100m backstroke, nabasag niya ang kanyang sariling national record na 56.27 na itinala nito sa 2019 World Junior Championships.

Nakopo ni Singaporean Quah Zheng Wen ang gold medal sa nirehistrong 55.22, habang si Farrel Armandio Tangkas ng Indonesia ay nagkuwintas ng silver (55.80).

Unang medal para sa mens’squad ang nakopo ni Jacinto, huling nakakuha noong 2019 SEA Games.

“I think it’s a very good sign,” saad ni national head coach Archie Lim. “It shows that if you really try, if you really push it, there’s always a chance. It shows that he took a chance and got a medal.”

Samantala, ang kumalawit ng silver ay ang quartet nina Teia Salvino, Miranda Renner, Xiandi Chua at Jasmine Alkhaldi sa women’s 4x100m freestyle. (Elech Dawa)