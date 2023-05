Pinay racer Bianca Bustamante nagwagi sa Valencia F1 Academy

MAKASAYSAYAN ang pagpapatugtog ng Philippine national anthem sa kauna-unahang pagkakataon sa larangan ng F1 racing matapos mapagwagian ni Bianca Bustamante ang 2023 Formula 1 Academy sa Valencia, Spain nitong Sabado.

Tumapos ang 18-anyos na rising star ng PREMA racing sa unahang pwesto sa pagrehistro ng 18:49.969 upang makuha ang kanyang ikalawang podium finish matapos makuha ang P2 sa Spielberg, Austria ng Race 1.

Naging mahusay ang simula hanggang katapusan ng karera para kay Bustamante sa 11-lap Circuit Ricardo Tormo na may tatlong sector upang magpatuloy ang pagrereyna ng PREMA racing ngayong season kasunod ng tagumpay ng teammate na si Marta Garcia at Chloe Chong na tumapos naman sa P5 at P6.

Dahil sa panalo ay nakalikom na ng 10 puntos ang senior high school student, habang sina Garcia at Chong ay mayroong apat at tatlong puntos.

“I was just driving by feel that race, using all the experience we had gained throughout the whole week of testing. Starting on pole I was really feeling the nerves, knowing there were a lot of fast drivers behind me,” pahayag ni Bustamante sa nakuhang panalo. “The team gave me an amazing car today and I am delighted to take home my first ever career win today!”

Tumapos naman ito sa Race 1 sa P5 position matapos ang ilang pagkakamali sa pagliko nang sumayad ito sa graba sa naunang sesyon, upang higitan ang kanyang mga kakampi sa puntusan. (Gerard Arce)