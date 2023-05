Pinay bet Junna Tsukii dehins matanggap desisyon ng referee

TULIRO at tila hindi matanggap ni 2022 World Games karate champion Junna Tsukii ang naging resulta ng kanyang laban kontra Malaysian Shahmalarani Chandran na nagtapos pagpabor ng mga hurado at referee sa katunggali upang maunsyami ang gintong medalya sa 32nd Southeast Asian Games sa Chroy Changvar Convention Center Hall A sa Phnom Penh, Cambodia.

Malaki ang paniniwala ng Filipino-Japanese karateka na nararapat na siya ang nanalo kasunod ng ipinakitang mas magandang laro matapos patumbahin ang kalaban at pagiging agresibo sa laban nitong Sabado ng hapon.

Dahil sa naturang pangyayari, masama ang loob ng 31-anyos na tubong Pasay City sa kinalabasan ng resulta, kaya hindi nito nagawang umakyat ng podium at tanggapin ang kanyang silver medal.

Inilabas ng 2019 Manila meet champion ang kanyang saloobin sa kanyang social media account upang iparating ang pagkadismaya sa naturang desisyon.

“I am sad because I am not the color of the medal I wanted. I am sorry I could not meet your expectations. I lost the final by the referee’s decision. I was convinced that I had won while waiting for the referee’s call, because according to the rules of karate, the referee raises the flag to whoever is the most aggressive and controls the game,” pahayag ni Tsukii sa kanyang Facebook post, kung saan humingi rin siya ng paumanhin sa hindi pagsali sa medal awarding.

“However, I am sorry but I did not stand on the podium because I do not want to be able to accept the unfair judges this time. But all athletes have sacrificed and walked for this moment, and I want to honor and congratulate everyone.”

Hindi ito ang unang pagkakataon na nagtapat sina Tsukii at Chandran nang talunin ng Pinay karateka ang Malaysian fighter sa 10th Southeast Asian Games Karate Federation Championships noong Marso sa Pilipinas.

Dahil sa pagkakapanalo ni Chandran ay naipagtanggol nito ang korona sa 2021 Vietnam meet, kung saan nabigong magwagi ng medalya sa women’s 50kgs si Tsukii matapos silatin sa prelimimary rounds ng Vietnamese.

Kasalukuyang nasa 10th sa World rankings si Tsukii, habang nakalapag sa malayong 33rd si Chandran.

Hindi naman maaaring iprotesta ni Tsukii at ng karate federation ng Pilipinas ang desisyon ng referee at mga hurado ayon sa alituntuning sinusunod ng kanilang pampalakasan.

