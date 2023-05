Obstacle Course squad nagdagdag ng 2 ginto

MULING pinatunayan ng Pilipinas Obstacle Sports Federation na isa sila sa matatagumpay na National Sports Association (NSA) matapos walisin ang lahat ng event sa 32nd Southeast Asian Games kasunod ng dagdag na kambal na gintong medalya sa men at women’s team relay sa Chroy Changvar Convention Centre Car Park sa Phnom Penh, Cambodia kahapon.

Kasunod ng dalawang gold-silver finish sa men at women’s individual event, mabilis na pinangunahan muli ng Philippine four-man team na binubuo nina Ahgie Radan, Elias Tabac, Jose Mari de Castro at Mervin Guarte sa 24.478 ang men’s team relay.

Sumegunda sa kanila ang Malaysia na binubuo nina Ghalib Mohamad Azimi, Mohd Redha Rozlan, Nuur Hafis Said Alwi at Yoong Wei Theng sa nakuhang 25.159 para sa silver medal, habang pumangatlo naman sa tansong medalya ang Indonesia sa grupo nina Angga Cahya, Fahrun Fahrun, Panji Mohamad Faisal at Putra Waluya Nuryayi sa 31.279.

Kinabig naman ng women’s team ang ika-apat na gintong medalya mula kina Marites Nocyao, Mecca Cortizano, Milky Tejares at Sandi Abahan sa women’s team relay sa oras na 33.733 upang mahigitan ang Indonesian quartet nina Anggun Yolanda Hadi, Ayu Puspita Sari, Mudji Mulyani, at Rahmayuna Fadillah na tumapos sa 35.060.

Nakapag-uwi naman ng bronze medal ang Malaysia four nina Ong Sher Lyn, Tan Sui Lin Renee, Wan Athirah Hidayah Ahmad Fuzli at Yip Hui Teng sa 41.001.

Nitong Sabado ay ibinulsa nina Jaymark Rodelas at Precious Cabuya ang ginto sa men at women’s individual event, habang silver medals din sina Kevin Jeffrey Pascua at Kaizen Dela Cernan. (Gerard Arce)