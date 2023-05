Nasa alapaap! Scottie, Jinky Thompson winelcome unang supling

MAY karagdagang inspirasyon sa paglalaro ng basketball ang reigning PBA Most Valuable Player (MVP) na si Scottie Thompson.

Isinilang na ang unang anak ng Barangay Ginebra Gin Kings guard sa kanyang misis na si Jinky nitong Biyernes, pinangalanan nila itong Scot Alystair Thompson.

“My two warriors! Thank you, Lord, for giving my wife enough strength to deliver this 8lbs. little angel,” sey ni Thompson sa kanyang Instagram post.

Hindi na sumama sa Gilas Pilipinas squad ang 29-anyos na do-it-all guard, na tatangkaing bawiin ang gold medal sa 32nd edition sa Cambodia.

Tinulungan ni Scottie ang Gin Kings sa titulo ng Commissioner’s Cup nang talunin sa best-of-seven series ang dayong Bay Area Dragons, habang kinapos naman sa titulo sa eventual champs TNT Tropang Giga sa nagdaang Governors Cup.

“Everyone, meet SCOT ALYSTAIR THOMPSON,” aniya.

“Grace overflowing. I’m so excited to meet the person who is half me and half you. One of God’s greatest blessings is on its way.”

(Abante Sports)